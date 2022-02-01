Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Делегация Европарламента посетила Мариуполь

01.02.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Делегация Европарламента посетила Мариуполь

Девять членов Европарламента прибыли в Мариуполь для анализа текущей ситуации на востоке Украины. Они посетили военную часть и торговый порт. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Глава делегации, председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер подчеркнул, что во время визита члены Европарламента интересовались ситуацией в Азовском море. Ключевая цель приезда – продемонстрировать солидарность с Украиной со стороны ЕС перед риском военной агрессии России.
"Европейский союз очень ясен в своей позиции. Мы хотим разрешить конфликт через дипломатические переговоры. Это единственный способ. Никто не хочет военного конфликта", - подчеркнул член Европарламента.
Глава подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо отметила, что поддержка Украины осуществляется путем предоставления дополнительного финансирования и оборудования, которое повысит устойчивость страны.
"Хотим продемонстрировать европейское единство перед дезинформацией, которая нашествием поступает из России. Делаем все для понижения эскалации. Украина должна иметь свой выбор будущего и своих союзников", - подчеркнула Натали Луазо.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Европарламент, делегация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх