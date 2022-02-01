Делегация Европарламента посетила Мариуполь

01.02.2022 13:00

Девять членов Европарламента прибыли в Мариуполь для анализа текущей ситуации на востоке Украины. Они посетили военную часть и торговый порт. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

Глава делегации, председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер подчеркнул, что во время визита члены Европарламента интересовались ситуацией в Азовском море. Ключевая цель приезда – продемонстрировать солидарность с Украиной со стороны ЕС перед риском военной агрессии России.

"Европейский союз очень ясен в своей позиции. Мы хотим разрешить конфликт через дипломатические переговоры. Это единственный способ. Никто не хочет военного конфликта", - подчеркнул член Европарламента.

Глава подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо отметила, что поддержка Украины осуществляется путем предоставления дополнительного финансирования и оборудования, которое повысит устойчивость страны.

"Хотим продемонстрировать европейское единство перед дезинформацией, которая нашествием поступает из России. Делаем все для понижения эскалации. Украина должна иметь свой выбор будущего и своих союзников", - подчеркнула Натали Луазо.