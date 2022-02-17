Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня

17.02.2022 10:00

За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

По окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лобачева и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, по Катериновке – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет", - сообщили в штабе.