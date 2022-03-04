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Архив - Донецкая область

Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске

04.03.2022 15:00
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Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске

В Краматорске опубликовали список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка, а также рассказали, где можно обналичить деньги. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко.
Отделения приват банка, где подвезли деньги в кассу:

  • Дружбы, 24
  • Перекрёсток ул.Катеринича и Ярослава Мудрого,
  • Парковая, 30.

Ощадбанк:

  • Дворцовая, 47,
  • Аврора,
  • ЦУМ,
  • Экомаркет (автовокзал),
  • 271 отд - старый город.

Выдают только по картам банка.
"Деньги загружают по мере поступления. Сегодня есть", — сообщил Гончаренко.



Теги: Донбасс, Краматорск, банк, наличные
 
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