Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске

04.03.2022 15:00

В Краматорске опубликовали список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка, а также рассказали, где можно обналичить деньги. Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко.

Отделения приват банка, где подвезли деньги в кассу:

Дружбы, 24

Перекрёсток ул.Катеринича и Ярослава Мудрого,

Парковая, 30.

Ощадбанк:

Дворцовая, 47,

Аврора,

ЦУМ,

Экомаркет (автовокзал),

271 отд - старый город.

Выдают только по картам банка.

"Деньги загружают по мере поступления. Сегодня есть", — сообщил Гончаренко.