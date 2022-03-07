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Архив - Донецкая область

Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов

07.03.2022 08:00
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Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал об отправке ряда поездов завтра, 07.03.2022, в направлении Ужгорода, Львова, Ивано-Франковска. Об этом мэр Краматорска сообщает в Facebook.
Согласно информации, предварительно анонсируется следующий перечень маршрутов:
- 142/141 на Львов, отправление в 09:00;
- на Ивано-Франковск, отправление в 18:00;
- на Ужгород, время отправления (уточняется) в течение дня.



Теги: Донбасс, Краматорск, поезд, эвакуация
 
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