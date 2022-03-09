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К организации гуманитарного коридора в Мариуполь привлекают МКК
09.03.2022 09:00
Президент Международного Красного Креста Петер Маурер заверил, что прилагает все усилия для организации гуманитарных коридоров в и из Мариуполя. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter во вторник, 8 марта.
"Провел телефонный разговор с президентом Международного Красного Креста Петером Маурером. Он заверил: прилагает все возможные усилия для организации гуманитарных коридоров из/до Мариуполя", - написал Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, правительство в среду ожидает конкретной поддержки Международного комитета Красного Креста.
"Жители Мариуполя и других городов Украины, окруженные врагом, нуждаются в пище, воде и медицинской помощи! Нам нужно вместе организовать эвакуацию мирного населения", - добавил премьер.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Красный Крест, гуманитарный коридор
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