Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

К организации гуманитарного коридора в Мариуполь привлекают МКК

09.03.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
К организации гуманитарного коридора в Мариуполь привлекают МКК

Президент Международного Красного Креста Петер Маурер заверил, что прилагает все усилия для организации гуманитарных коридоров в и из Мариуполя. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter во вторник, 8 марта.
"Провел телефонный разговор с президентом Международного Красного Креста Петером Маурером. Он заверил: прилагает все возможные усилия для организации гуманитарных коридоров из/до Мариуполя", - написал Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, правительство в среду ожидает конкретной поддержки Международного комитета Красного Креста.
"Жители Мариуполя и других городов Украины, окруженные врагом, нуждаются в пище, воде и медицинской помощи! Нам нужно вместе организовать эвакуацию мирного населения", - добавил премьер.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Красный Крест, гуманитарный коридор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх