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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта
28.03.2022 09:00
Сегодня, 28 марта, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации.
Информация о поездах:
- поезд № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии жизненной угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;
- поезд № 282/28 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;
- поезд № 284/283 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;
- поезд № 138/137 Лозовая-Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;
- поезд № 92/91 Лозовая – Одесса (возможно продление до ст. Краматорск), 12 вагонов;
- поезд № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Кроме того, ожидается эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке – 14:00. Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.
Места сбора для организованного выезда к поезду:
- Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, возле дома 15;
- Приволье: центральная площадь;
- Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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