ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе

27.04.2022 08:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили девять атак врага за минувшие сутки. Об этом сообщили штабе Операции объединенных сил.

В ходе боевых действий украинские защитники уничтожили девять российских танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, три боевые бронированные машины, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, четыре топливозаправщика и одну зенитную установку.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.