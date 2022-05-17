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Архив - Донецкая область

16 мая на Донбассе отбиты 11 атак врага

17.05.2022 09:00
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16 мая на Донбассе отбиты 11 атак врага

16 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага. Еще на 3 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан (среди них один ребенок).
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 зенитный ракетный комплекс "Тор"; 5 танков; 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО); 12 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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