Российский наемник из РПГ-7 расстрелял толпу мирных жителей в медпункте

07.03.2019 12:00

Боевики "ДНР" хладнокровно обстреляли медпункт в поселке Травневое, где раздавали гуманитарную помощь для мирных жителей.

Мобильная пресс-группа ОТУ "Север" рассказала о том, как оккупанты РФ расстреляли медицинский пункт, в котором раздавали гуманитарную помощь для мирных жителей села Травневое, передает "Диалог.UA"

Врагу было прекрасно известно, что в этом здании представители гражданско-военного сотрудничества, гуманитарных украинских и международных организаций раздавали бесплатную гуманитарную помощь. "Но это не остановило варваров из российско-оккупационных войск.

Взрыв выстрела, выпущенного из РПГ-7, который держал в руках российский солдат, раздался среди бела дня", - комментируют в ОТУ. Более того, во время обстрела в здании находилось множество пожилых людей.

"Даже не знаю, как можно назвать это животное в человеческом обличье, которое целилось и выстрелило в дом, где было много мирных людей. Наверное, такие люди с легкостью могли бы расстрелять родного отца, прикрываясь тем, что у них был приказ и фейковая ответственность перед такими же фейковыми псевдореспубликами", – говорится в сообщении.





Источник: www.dialog.ua