Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой

12.03.2019 08:09

За минувшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

В штабе отметил, что противник обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе города Авдеевка.

Потерь в результате обстрела нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.