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Архив - Донецкая область

Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой

12.03.2019 08:09
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Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой

За минувшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

В штабе отметил, что противник обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе города Авдеевка.

Потерь в результате обстрела нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Теги: Донбасс, Авдеевка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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