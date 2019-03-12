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Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой
12.03.2019 08:09
За минувшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
Об этом сообщил пресс-центр ООС.
В штабе отметил, что противник обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе города Авдеевка.
Потерь в результате обстрела нет.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Теги: Донбасс, Авдеевка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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