Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери

20.04.2019 10:29

За минувшие сутки член НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня и четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал наших защитников из — минометы калибров 120 и 82 мм., гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огня.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений: дважды из минометов калибра 120 мм — в районе населенных пунктов Павлополь и Водяное; из минометов калибра 82 мм — у населенного пункта Пищевик; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи села Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Верхнеторецкое;трижды из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенных пунктов Авдеевка, Опытное и Новоселовка вторая.

Обстрелам подверглись населенные пункты Золотое и Майорское.

В тоже время в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток"противник дважды обстрелял позиции украинских военных: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Авдеевка.

По данным украинской разведки трое членов НВФ были уничтожены, один — получил ранения.