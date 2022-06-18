Метинвест предложил трудоустройство работникам своих мариупольских предприятий

18.06.2022 17:00

Группа Метинвест поможет трудоустроиться работникам своих мариупольских предприятий, сообщает пресс-служба компании.

Овладеть новыми навыками и найти работу помогут сотрудникам комбината имени Ильича, Азовстали, Мариупольского ремонтно-механического завода, ремонтного предприятия Метинвест-Промсервис и других активов компании в Мариуполе.

"До сих пор компания продолжает выплачивать две трети оклада мариупольским сотрудникам, которые эвакуировались на подконтрольную Украине территорию и зарегистрировались в центрах карьеры Метинвест для трудоустройства на предприятиях Группы в других городах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 16 июня приостанавливаются трудовые отношения с работниками мариупольских предприятий, которые до сих пор не трудоустроились ни на одном из действующих предприятий Метинвеста.

"Группа поможет пройти переобучение и найти работу на своих предприятиях в Запорожье, Кривом Рогу, Покровске или Каменском. Обучение востребованных профессий организует Технический университет "Метинвест Политехника" прямо на производствах", - сообщают в компании.

Решившим пройти обучение/трудоустроиться компания предоставит значительную материальную поддержку в виде различных компенсаций, социальных льгот, гуманитарной помощи и гарантированного заработка:

- заранее компенсируются расходы на переезд в город прохождения учебы или нового места работы или аренда жилья на срок до 6 месяцев,

- выплачиваются "подъемные" и фиксированная сумма зарплаты за каждый месяц обучения,

- на новом месте работы в Метинвесте сотруднику назначается ежемесячная зарплата по профессии в соответствии со штатным расписанием и действующим положением об оплате труда и премировании предприятия, на котором он трудоустраивается,

- сотрудники могут рассчитывать на продуктовые наборы от компании для своих семей, на поддержку в поиске жилья через корпоративную программу "Дом для своих" или временное размещение на социальных объектах компании, на помощь с зачислением детей в детский сад или школу, поступления в университет "Метинвест Политехника", лечение и психологическая помощь.

Метинвест отмечает, что кроме снижения безработицы в стране и роста экономики, такое решение позволит сохранить кадровый резерв профессионалов, способных возобновить и запустить производство в Мариуполе после освобождения.