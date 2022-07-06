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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.07.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.
На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. оккупанты отошли.
На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ и артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудару в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Украинские воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отбили атаку недалеко от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.
Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационных ударов недалеко от Авдеевки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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