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В Мариуполе заработал "фильтрационный пункт" оккупантов
В оккупированном Мариуполе рашисты начали "фильтрацию" жителей города, сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.
"Мариуполь. Сегодня. В связи с началом работы фильтрационного пункта на базе Центрального (у оккупантов – Октябрьского) райотдела полиции оккупантов – безумная очередь на прохождение фильтрации.
Справка о фильтрации – обязательное условие не только для относительно безопасного передвижения по городу, но и основной документ для получения пропуска на выезд.
Фильтрацию проводят "ДНРовцы", не местные коллаборанты. Отношение к мариупольцам ужасное, обвинение "мы страдали 8 лет" слышит каждый. Так выглядит месть бывших граждан Украины за собственный выбор россии. Справочно - сейчас делают фильтрацию для людей в возрасте 70+. Для всех остальных анонсировано начало с 29 июля, но люди уже формируют очередь. Очередь – современный спутник жизни Мариуполя", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, фильтрация, оккупация
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