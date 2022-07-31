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РФ согласилась допустить экспертов ООН и МККК в Еленовку

31.07.2022 09:00
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РФ согласилась допустить экспертов ООН и МККК в Еленовку

Россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в лагерь на место гибели украинских военнопленных в Еленовке после требований Украины. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram.
Российское силовое ведомство заявило, что это делается "в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке".
Известно, что Киев ранее требовал от Москвы допустить на этот объект представителей этих организаций. В Красном кресте заявили, что пытаются получить доступ в сгоревшую тюрьму, чтобы помочь с эвакуацией и оказать помощь раненым.
Отметим, ООН и Красный крест выступили гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнослужащих, сдавшихся в плен.



Теги: Россия, ООН, Красный Крест, Еленовка
 
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