РФ согласилась допустить экспертов ООН и МККК в Еленовку

31.07.2022 09:00

Россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в лагерь на место гибели украинских военнопленных в Еленовке после требований Украины. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram.

Российское силовое ведомство заявило, что это делается "в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке".

Известно, что Киев ранее требовал от Москвы допустить на этот объект представителей этих организаций. В Красном кресте заявили, что пытаются получить доступ в сгоревшую тюрьму, чтобы помочь с эвакуацией и оказать помощь раненым.

Отметим, ООН и Красный крест выступили гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнослужащих, сдавшихся в плен.