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В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение
14.08.2022 11:00
В непризнанной "ДНР" отменили плату за воду в населенных пунктах вокруг канала Северский Донец—Донбасс из-за фактического ее отсутствия. Об этом говорится в "постановлении" так называемого "государственного комитета обороны ДНР" "О бесплатной подаче воды населению".
Уточняется, что "с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов ДНР, которые получают воду из канала "Северский Донец - Донбасс", плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена".
При этом "у тех потребителей, где водоснабжение осуществляется из подземных источников и нет нарушений в работе систем водоснабжения, оплата сохраняется, так как качество услуги не изменилось".
Теги: Донбасс, плата, водоснабжение, отмена, ОРДО
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