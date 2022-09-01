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Горсовет Краматорска утвердил компенсации раненым и потерявшим жилье жителям
Жителям Краматорска, которые из-за боевых действий получили ранения или потеряли жилье, будут выплачивать единоразовую материальную помощь. Такое решение приняли депутаты горсовета.
"Материальная помощь будет выплачиваться на средства городского бюджета в размере 20 тысяч гривен в случае тяжелого ранения, пять тысяч гривен - другого", - сообщили в горсовете.
Также объяснили, что уровень тяжести будет определяться на основе справки врачебно-консультативной комиссии.
Кроме того, еще одним решением депутаты утвердили порядок предоставления единовременной материальной помощи горожанам, чье жилье было разрушено из-за военной агрессии России против Украины. Пострадавшими будут признавать жителей, зарегистрированных в Краматорске, жилые дома (квартиры) которых находятся на территории Краматорской территориальной общины, если они повреждены или разрушены.
"Размер помощи из городского бюджета будет определяться специально созданной комиссией, но ее размер не может превышать 50 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, война, Краматорск, компенсация, пострадавшие
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