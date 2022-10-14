Охраннику боевика "Гиви" дали 13 лет тюрьмы

14.10.2022 08:00

Шевченковский районный суд города Киева приговорил к 13 годам заключения охранника боевика "ДНР" "Гиви", который был признан виновным в госизмене и участии в террористической организации. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в Офисе генпрокурора.

"Прокурором в суде доказано, что осужденный с января 2016 добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в не предусмотренном законом вооруженном формировании, террористической организации "ДНР" - отдельном штурмовом батальоне Сомали. Также он осуществлял персональную охрану командира этого батальона с позывным "Гиви"", - говорится в собщении.

Отмечается, что мужчина свою вину признал полностью и дал обличительные показания.

Ему назначено наказание – 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.