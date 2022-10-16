В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)

16.10.2022 11:00

Во временно оккупированном Донецке утром 16 октября под обстрел попало здание городского совета, которое россияне называют "администрацией города". Об этом сообщили российские СМИ и местные паблики.

Удар, о котором украинская сторона пока не сообщала, пришелся на западную часть здания со стороны Университетской улицы и парка кованых фигур.

Здание получило значительные повреждения, на стоянке перед ним сгорели несколько автомобилей.