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Архив - Донецкая область

В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза

27.10.2022 08:00
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В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза

В оккупированном Шахтерске Донецкой области произошел масштабный пожар на нефтебазе в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
"В оккупированном Шахтерске в Донецкой области в результате "неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, которые находились в состоянии алкогольного опьянения" произошел взрыв топливных цистерн оккупантов, которые были предназначены для заправки техники всего донецкого группировки войск. По словам местных очевидцев, взрыв был такой силы, что от взрывной волны качались многоэтажные дома", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Шахтерск, пожар, нефтебаза
 
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