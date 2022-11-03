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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага возле населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголевка Харьковской области, Грековка, Невское, Площанка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполовка Донецкой области;
- на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Роздоловка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;
- на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;
- на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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