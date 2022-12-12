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Архив - Донецкая область

Защитники Бахмута получили награды от Минобороны

12.12.2022 10:00
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Защитники Бахмута получили награды от Минобороны

Воинов-пехотинцев, которые обороняют Бахмутское направление, отметили ведомственными наградами. Об этом сообщает Минобороны.
Замминистра обороны Анна Маляр вручила награды в канун Дня Сухопутных войск ВСУ.
Бойцы получили знаки отличия Знак почета, За образцовую службу, а также медали За ранение военнослужащим, которые принесли жертву крови в боях за волю Украины.
Кроме того, ряд военнослужащих получили награды главнокомандующего ВСУ Стальной крест.
Маляр отметила, что военные обеспечены зимней формой, денежное довольствие выплачивается всем вовремя, на питание жалоб нет.



Теги: награда, Министерство обороны, защитники, Бахмут
 
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