Защитники Бахмута получили награды от Минобороны

12.12.2022 10:00

Воинов-пехотинцев, которые обороняют Бахмутское направление, отметили ведомственными наградами. Об этом сообщает Минобороны.

Замминистра обороны Анна Маляр вручила награды в канун Дня Сухопутных войск ВСУ.

Бойцы получили знаки отличия Знак почета, За образцовую службу, а также медали За ранение военнослужащим, которые принесли жертву крови в боях за волю Украины.

Кроме того, ряд военнослужащих получили награды главнокомандующего ВСУ Стальной крест.

Маляр отметила, что военные обеспечены зимней формой, денежное довольствие выплачивается всем вовремя, на питание жалоб нет.