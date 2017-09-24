В Одессе наградили героя, выносившего на руках детей из горящего лагеря

24.09.2017 13:48

13-летний парень смущается и не считает свой поступок героическим.

В Одессе во время турнира по дзюдо наградили Максима Тихончука, который спас 15 детей из горящего корпуса детского лагеря "Виктория".

13-летний парень получил из рук офицера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и меценатов подарки, в том числе грамоты, книги и новое кимоно. Об этом сообщает "Думская". "Я не помню, сколько ребят вывел. Может, 15, может, больше. Я открывал комнаты, многие спали и надышались дымом, кто не мог идти, я выносил на руках. Татьяна Олеговна (руководитель хореографического коллектива "Адель" – ред.) тоже вместе со мной выводила девочек. Если бы не она, потерь было бы намного больше", - говорит мальчик.

Журналисты отметили, что Максим принимал награду с большим смущением и не считает себя героем.

"Младшая дочка выступает в том самом ансамбле "Адель", и конечно, она тоже была в "Виктории". Это очень слаженный и дружный коллектив, в этом заслуга руководителя Тани Егоровой. Максим был в соседнем корпусе и не мог остаться в стороне. Когда я ночью ехала в лагерь, то постоянно говорила с дочерью по телефону, она сразу сказала, что Макс спасает детей", — рассказывает мама Максима Ольга.

Ранее сообщалось, что после трагедии скромный Максим пришел в школу с обгоревшими руками. Руководство Одесской области представило Тихончука и Катерину Ной, которые спасли 23 ребенка из пожара, к медали "За спасение жизни".

Напомним, что в пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три девочки: все они были участницами хореографического коллектива "Адель".

Источник: styler.rbc.ua