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Бокс: Нокаут от Ломаченко назван лучшим в 2016 году (ВИДЕО)
27.12.2016 11:55
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко получил очередное международное признание. Украинский боксер признан автором лучшего нокаута мира 2016 г.
Такого звания наш соотечественник удостоился от авторитетного издания ESPN. Бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Хуан Мануэль Маркес восхитился Василием в эфире программы Golpe a Golpe.
Экспертов бокса впечатлил эффектный нокаут Ломаченко, которым он победил пуэрториканского чемпиона Романа Мартинеса.
Напомним, в том поединке украинец добыл историческое чемпионство. Василий стал первым боксером-чемпионом в двух весовых категориях за минимальное количество боев.
Источник: 112.ua.
Теги: Донбасс, спорт, бокс, нокаут
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