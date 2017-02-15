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Тренировочная база «Шахтёра» находится под охраной Клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК Шахтер — комментарий ФК

15.02.2017 15:07
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Тренировочная база «Шахтёра» находится под охраной Клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК Шахтер — комментарий ФК

Сегодня была опубликована информация о том, что тренировочная база «Шахтера» пеерстала функционировать и все сотрудники были уволены.
Руководитель службы по связям с общественностью и СМИ ФК Андрей Бурлаков сообщил официальную позицию клуба по данному вопросу, опровергая ошибочную информацию:
- В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответсвует действительности. На СТБ Кирша, как и прежде, работают наши сотрудники, все технические системы базы поддерживаются в рабочем состоянии. Как только появится возможность возвращения первой команды и Академии в Донецк, в короткие сроки будут выполнены необходимы работы, позволяющие возобновить полноценный тренировочный процесс. База находится под охраной Клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК Шахтер. Все остальное, повторяюсь, ложь и фантазии некоторых журналистов, которые желаемое выдают за действительное.



Теги: Донбасс, ФК Шахтер, опровержение
 
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