Мариупольский "Ильичевец" летом декоммунизируют

16.02.2017 15:00

Футбольный клуб "Ильичевец" после окончания сезона будет переименован в "Мариуполь", сообщает телеканал 112 Украина.

Переименование клуба произойдет в рамках декоммунизации. На данный момент "Ильичевец" лидирует в Первой лиге Украины.

Добавим, что свое нынешнее название клуб получил в 2002 году. До этого команда носила название "Металлург".