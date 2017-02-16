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Мариупольский "Ильичевец" летом декоммунизируют

16.02.2017 15:00
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Мариупольский "Ильичевец" летом декоммунизируют

Футбольный клуб "Ильичевец" после окончания сезона будет переименован в "Мариуполь", сообщает телеканал 112 Украина.
Переименование клуба произойдет в рамках декоммунизации. На данный момент "Ильичевец" лидирует в Первой лиге Украины.
Добавим, что свое нынешнее название клуб получил в 2002 году. До этого команда носила название "Металлург".



Теги: футбол, Мариуполь, клуб, декоммунизация
 
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