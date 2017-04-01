Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"

01.04.2017 22:11

В поддержку жителей Луцка, которые выдвинули инициативу лишить ассистента главного тренера ФК "Зенит" Анатолия Тимощука звания "почетного гражданина" города, выступила его жена Надежда Навроцкая, пишет сайт 1492news.com.

В своем аккаунте в соцсети она написала о том, что ее муж принял позицию страны-агрессора, с чьей стороны летят смертельные снаряды и пули, от которых гибнут украинские бойцы, защищающие целостность Украины. Она акцентировала внимание на том, что таким жутким поступком Тимощук войдет в историю Волыни как своеобразный символ подлости и предательства по отношению к своему народу.





