Главная / Новости / Спорт / Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"
Последние новости раздела
- Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"22:11
- «Донбасс» уверенно обыграл «Кременчук»09:44
- Когда Усик проведет бой в Украине17:35
- Именем Криштиану Роналду назвали аэропорт09:45
- ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ДЮСШ ХК «ДОНБАСС» ДЛЯ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ16:46
- Сборная Украины по футболу U17 завоевала путевку на Евро-201710:00
- УЕФА выделила два миллиона евро на развитие крымского футбола14:30
- Турецкий гранд хочет купить двух звезд сборной Украины21:45
- «Спортсменом года» в Украине стал гимнаст из Донецка15:30
- «Донбасс» обыгрывает «Кременчук» в первом матче финальной серии07:03
Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"
01.04.2017 22:11
В поддержку жителей Луцка, которые выдвинули инициативу лишить ассистента главного тренера ФК "Зенит" Анатолия Тимощука звания "почетного гражданина" города, выступила его жена Надежда Навроцкая, пишет сайт 1492news.com.
В своем аккаунте в соцсети она написала о том, что ее муж принял позицию страны-агрессора, с чьей стороны летят смертельные снаряды и пули, от которых гибнут украинские бойцы, защищающие целостность Украины. Она акцентировала внимание на том, что таким жутким поступком Тимощук войдет в историю Волыни как своеобразный символ подлости и предательства по отношению к своему народу.
Фото: https://ru.1492news.com
Теги: Россия, Донбасс, футбол, жена, работа, Анатолий Близнюк, Зенит, предатель
Читайте также:
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Басурин озвучил потери боевиков за сутки19:29
- Боевики сорвали пасхальное "перемирие" - 20 обстрелов и четверо раненых украинских военных19:14
- В Донецкой области обнаружили боеприпасы российского производства19:05
- "С фантиками ДНР об образовании у детей нет никаких шансов" - в республике наступает прозрение18:45
- С 1 апреля цена угля, добываемого на государственных шахтах, выросла до 2000грн. за тонну22:37
- Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"22:11
- Полиция Донецкой области объявила конкурс на должности психологов21:57
- В Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице21:24
- В поезде "Москва - Одесса" пограничники задержали боевика банды "Кальмиус"21:04
- Воду в Авдеевке будут подавать раз в сутки - Жебривский20:47
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Сегодня на горе Карачун высадили будущий дубовый лес20:06
- Известный поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни19:43
- "Отжим" предприятий в "ЛДНР" породит новую волну переселенцев - мнение экспертов19:40
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Пять самых лучших природных антибиотиков помогут избавиться от многих болезней14:07
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу
- Власти Чечни открыто угрожают убить известного украинского политика
- В Киеве распяли «мальчика» под рестораном (ВИДЕО)
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения