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"Ювентус" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА

10.05.2017 09:10
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"Ювентус" стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА

В Турине определился первый участник решающего матча самого престижного клубного еврокубка-2016/17, сообщает Укринформ.
Второй раз за последние три сезона в финале Лиги чемпионов УЕФА сыграет самый титулованный футбольный клуб Италии "Ювентус", сообщает Укринформ.
"Черно-белые" по сумме двух матчей оставили за бортом турнира бронзового призера чемпионата Франции "Монако". После выездной победы со счетом 2:0 в "Луи II" в Фонвьей (Княжество Монако) "зебры" в ответном матче на домашней арене "Ювентус Стэдиум" вновь добились успеха - 2:1.
Второй полуфинал Лиги чемпионов "Атлетико" - "Реал" состоится в среду, 10 мая, на "Висенте Кальдерон" в Мадриде. Первая игра на "Сантьяго Бернабеу" завершилась убедительной победой "Реала (3:0).



Теги: Лига Чемпионов, финал, Ювентус
 
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