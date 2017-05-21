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В финале ЧМ-2017 по хоккею сыграют Канада и Швеция

21.05.2017 13:40
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В финале ЧМ-2017 по хоккею сыграют Канада и Швеция

Сборная Швеции заполнила последнюю вакансию в финале 81-го чемпионата мира по хоккею с шайбой в Германии и Франции, сообщает Укринформ.
В полуфинале мирового первенства шведы со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) обыграли в субботу команду Финляндии.
В решающем противостоянии ЧМ-2017 скандинавы на "Ланксесс Арене" в Кельне встретятся в воскресенье, 21 мая, с действующими обладателями титула канадцами, которые в свою очередь одержали волевую победу над россиянами - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0).
В матче за "бронзу" сойдутся финны и россияне.



Теги: хоккей, Чемпионат мира, финал
 
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