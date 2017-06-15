- Легкоатлет из Мариуполя планирует выступить на Паралимпийских играх в Японии10:11
- Найдена уникальная видеозапись боя Брюса Ли на турнире ММА (ВИДЕО)09:20
- Элина Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток мира08:37
- СОСТОИТСЯ ЛИ БОЙ-РЕВАНШ МЕЖДУ КЛИЧКО И ДЖОШУА?22:15
- Криштиану Роналду сделал "семейный дубль"16:00
- Шведы вырвали победу у французов голом с центра поля (ВИДЕО)11:00
- Два арбитра украинской Премьер лиги попали в базу "Миротворца"10:50
- Владимир Кличко вошел в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира14:40
- Сборная Украины проиграла аутсайдеру ФИФА12:00
- Реванш Кличко против Джошуа: названа дата поединка18:00
Легкоатлет из Мариуполя планирует выступить на Паралимпийских играх в Японии
Мариупольский легкоатлет Александр Белобоков готовится к чемпионату Европы в июле 2018 года, чтобы получить лицензию на Паралимпийские игры в Японии, передают MRPL.CITY в городском совете.
Спортсмен уже зачислен в резерв сборной Украины по легкой атлетике. Недавно в Кропивницком (ранее - Кировоград) на чемпионате Украины по легкой атлетике среди спортсменов с недостатками зрения, умственного и физического развития, поражением опорно-двигательного аппарата Александр Белобоков занял первое место по толканию ядра и исполнил норматив «Мастера спорта международного класса». В марте этого года легкоатлет также получил первое место в толкании ядра в закрытых помещениях на чемпионате Украины в Запорожье.
Кроме того, на чемпионате в Кропивницком выступил еще один мариупольский легкоатлет - Спартак Степнов. Парень успешно выступил в метании диска и в толкании ядра на стуле и стал чемпионом Украины.
Теги: Донбасс, Япония, Мариуполь, легкая атлетика
- Из-за угрозы африканской чумы в Мариуполе ликвидируют сотни свиней
- Япония протестует против военной базы России на Курилах
- Жителей Мариуполя снимут в кино
- Россияне снимают с себя вину в случившемся на ММК имени Ильича
- Между Россией и Украиной назревает новый скандал. Теперь из-за мариупольских цистерн
- Россияне испугались "мариупольской" холеры
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала09:05
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану08:50
- Краматорчан призывают помочь нуждающимся семьям08:10
- В Славянске закупят квартиры детям-сиротам07:50
- У МАРІУПОЛІ ВІДКРИЛИ “ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ” 07:30
- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- В ЕС отменили плату за роуминг11:00
- В УКРАИНЕ НАШЛИ МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ЖЕРТВ НКВД10:50
- Чтобы боевики не спились и были в форме, их регулярно заставляют стрелять 10:30
- Легкоатлет из Мариуполя планирует выступить на Паралимпийских играх в Японии10:11
- В Раду на рассмотрение могут подать законопроект о завершении АТО09:50
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- Деликатесы мира и приправы: как луганчанка покоряет Киев09:14
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала09:05
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану08:50
- В Украине повысили пороговый бал ВНО по украинскому языку08:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня