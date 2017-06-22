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Экс-игрок "Шахтера" сыграл в футбол с бойцами АТО в Марьинке
Защитник футбольной сборной Украины Артем Федецкий поддержал бойцов антитеррористической операции в Донбассе, сыграв с ними символический "матч" во фронтовом пригороде временно оккупированного Донецка. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Кроме Федецкого, на передовую к военным и пограничникам приехали также главный тренер молодежной команды Карпаты Андрей Тлумак и легенда львовского футбола, бывший игрок Карпат Михаил Кополовец.
Мяч бойцы и футболисты гоняли в полуразрушенном спортзале на позиции АТО "Интернат" в Марьинке. Бывшая школа расположена на передовой и находится под постоянным огнем боевиков с соседних терриконов.
"Мы сыграли в футбол фактически в Донецке. Конечно, не то футбольное поле, но мы чувствуем себя в полной безопасности. Слава Украине и слава воинам АТО", - заявил после после матча Федецкий, который в свое время несколько лет отыграл в донецком Шахтере.
Теги: Донбасс, футбол, Марьинка, Артем Федецкий
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