"Шахтер" уступил в Англии подопечным Гвардиолы

27.09.2017 10:10

Донецкий "Шахтер", в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, уступил английскому "Манчестер Сити" со счетом 2:0, сообщает ТСН.

"Горняки" продемонстрировали достаточно неплохой футбол, однако класс игроков "горожан" решил судьбу этого противостояния.

На 48-й минуте, Кевин Де Брюйне великолепным выстрелом из-за пределов штрафной вывел свою команду вперед. А перед самым финальным свистком, Рахим Стерлинг, который появился в игре со скамейки для запасных, удвоил преимущество англичан благодаря мощному удару под перекладину с близкого расстояния.

Следует отметить, что на 72-й минуте Андрей Пятов отразил удар с пенальти в исполнении Серхио Агуэро.