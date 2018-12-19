Лионеля Месси наградили пятой "Золотой бутсой"

19.12.2018 09:05

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси победил в борьбе за "Золотую бутсу" сезона 2017-18 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "блаугранос".

В борьбе за награду, которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в УЕФА, Месси обогнал Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля" (32 гола в 36 матчах) и Харри Кейна из "Тоттенхэма" (30 мячей). Показатель аргентинца равняется 34 голам в 36 поединках.

Примечательно, что Месси стал рекордсменом по завоеванию "Золотых бутс" в карьере - их уже 5-ть. Он на одну обогнал своего извечного конкурента Криштиану Роналду.

Отметим, что ранее Месси выигрывал эту награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.