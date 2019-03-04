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Внесены семь изменений в правила игры в футбол
Международный совет футбольных ассоциаций “IFAB” внес изменения в правила футбола на ежегодном 133-х собрании в Абердине, информирует УНН со ссылкой на “IFAB”.
Главным отличием станет трактовка забитых мячей рукой. Теперь даже неумышленные голы руками и подигрывание ими больше не будут засчитываться.
Вторым отличием станет процесс замены футболистов. Со следующего сезона спортсмены будут уходить с поля за ближайшую линию. Данное решение связано с уменьшением задержки времени, когда игроки слишком медленно шагают меняться с другого конца поля.
Кроме того, одобрены изменения правил, касающихся активного участия атакующей команды в построении стенки — когда игроки соперника мешают защищающейся стороне. Футболистам атакующей команды больше нельзя вставать в стенку при пробитии штрафных. Они должны находиться как минимум в метре от нее и не мешать защитникам.
Отметим, что желтые и красные карточки теперь будут давать и тренерам и представителям клубов за непристойное поведение и другие нарушения. Также отменено правило, согласно которому при розыгрыше удара от ворот мяч должен покинуть штрафную площадь до того, как его коснется полевой игрок.
Добавим, что новые правила вступят в действие с июня 2019 года.
Теги: футбол, правила, изменение
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