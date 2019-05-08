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Дебют Усика в супертяжелом весе перенесен из-за травмы

08.05.2019 10:15
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Дебют Усика в супертяжелом весе перенесен из-за травмы

Чемпион первой тяжелой весовой категории по трем версиям Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах перенесен, сообщает УНН со ссылкой на Twitter промоутера бойца Эдди Хирна.
"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Скоро будет объявлена новая дата его дебюта в супертяжелом весе", - говорится в сообщении Хирна.
Поединок Усика с Карлосом Такама должен был состояться 25 мая в Оксон-Хилле, штат Мэриленд.



Теги: поединок, отмена, Александр Усик, травма
 
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