Дебют Усика в супертяжелом весе перенесен из-за травмы

08.05.2019 10:15

Чемпион первой тяжелой весовой категории по трем версиям Александр Усик получил травму и его дебют в супертяжах перенесен, сообщает УНН со ссылкой на Twitter промоутера бойца Эдди Хирна.

"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Скоро будет объявлена новая дата его дебюта в супертяжелом весе", - говорится в сообщении Хирна.

Поединок Усика с Карлосом Такама должен был состояться 25 мая в Оксон-Хилле, штат Мэриленд.