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Элина Свитолина впервые вышла в полуфинал Уимблдона

10.07.2019 09:30
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Элина Свитолина впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдонского турнира - самого престижного в серии Большого шлема, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В четвертьфинальном поединке Свитолина в двух сетах переиграла чешскую спортсменку Каролину Мухову - 7:5, 6:4.
В полуфинальной игре Уимблдона украинка встретится со спортсменкой из Румынии Симоной Халеп, поединок состоится 11 июля.



Теги: полуфинал, Уимблдон, Элина Свитолина
 
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