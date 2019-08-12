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13-летний украинcкий спортсмен установил исторический рекорд
12.08.2019 10:30
13-летний украинец Алексей Середа завоевал "золото" континентального первенства по прыжкам в воду, которое с 5 по 11 августа проходило в Киеве, став самым молодым чемпионом Европы в истории, сообщает Обозреватель.
Наш соотечественник с результатом 488,85 балла занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки, опередив француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового.
Воспитанник Татьяны Погребной побил достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на Евро-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Середе на момент Евро-2019 было 13 лет и 7 месяцев.
Теги: Чемпионат Европы, рекорд, прыжки в воду, украинец
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