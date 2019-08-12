Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

13-летний украинcкий спортсмен установил исторический рекорд

12.08.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
13-летний украинcкий спортсмен установил исторический рекорд

13-летний украинец Алексей Середа завоевал "золото" континентального первенства по прыжкам в воду, которое с 5 по 11 августа проходило в Киеве, став самым молодым чемпионом Европы в истории, сообщает Обозреватель.
Наш соотечественник с результатом 488,85 балла занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки, опередив француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового.
Воспитанник Татьяны Погребной побил достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на Евро-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Середе на момент Евро-2019 было 13 лет и 7 месяцев.



Теги: Чемпионат Европы, рекорд, прыжки в воду, украинец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх