13-летний украинcкий спортсмен установил исторический рекорд

12.08.2019 10:30

13-летний украинец Алексей Середа завоевал "золото" континентального первенства по прыжкам в воду, которое с 5 по 11 августа проходило в Киеве, став самым молодым чемпионом Европы в истории, сообщает Обозреватель.

Наш соотечественник с результатом 488,85 балла занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки, опередив француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового.

Воспитанник Татьяны Погребной побил достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на Евро-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Середе на момент Евро-2019 было 13 лет и 7 месяцев.