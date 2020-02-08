Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Испанский клуб проиграл апелляцию по "делу Зозули"

08.02.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Испанский клуб проиграл апелляцию по "делу Зозули"

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для испанского клуба "Райо Вальекано". Ранее его назначили из-за высказываний их фанатами в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча с командой "Альбасете". Об этом сообщается на сайте федерации, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Райо Вальекано" должен заплатить штраф в размере 18 000 евро. Также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.
Приостановленный матч 20-го тура второго испанского дивизиона (Сегунды) "Райо Вальекано" – «Альбасете", во время которого и произошел инцидент с Зозулей, доиграют при пустых трибунах.



Теги: футбол, Испания, фанат, наказание, Роман Зозуля
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх