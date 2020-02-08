Испанский клуб проиграл апелляцию по "делу Зозули"

08.02.2020 13:00

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для испанского клуба "Райо Вальекано". Ранее его назначили из-за высказываний их фанатами в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча с командой "Альбасете". Об этом сообщается на сайте федерации, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Райо Вальекано" должен заплатить штраф в размере 18 000 евро. Также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Приостановленный матч 20-го тура второго испанского дивизиона (Сегунды) "Райо Вальекано" – «Альбасете", во время которого и произошел инцидент с Зозулей, доиграют при пустых трибунах.