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В Украине отменили все футбольные соревнования
18.03.2020 13:00
Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине. Об этом сообщается на сайте УАФ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В частности ассоциация распорядилась приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ.
Приостанавливаются также футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях.
Теги: Украина, футбол, отмена, соревнование
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