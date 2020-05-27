«Шахтер» разгромил «Оболонь-Бровар» перед матчем с «Динамо»

27.05.2020 14:00

Донецкий «Шахтер» в товарищеском матче разгромил «Оболонь-Бровар», сообщает XSPORT.ua.

«Горняки» забили по два мяча в каждом из таймов. Авторами голов стали Алан Патрик, Марлос, Маркос Антонио и Тете.

Отметим, что это последний товарищеский матч «горняков» перед возобновлением УПЛ. Уже 31-го мая «Шахтер» примет «Динамо» в Киеве.