Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Маккаби Тель-Авив - Шахтер: анонс и прогноз букмекеров

17.02.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Маккаби Тель-Авив - Шахтер: анонс и прогноз букмекеров

18 февраля Маккаби Тель-Авив примет донецкий Шахтер в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы 2020/21, сообщает Футбол24.
Специалисты Bwin отдают предпочтение украинской команде. Коэффициент на победу Шахтера составляет 1.80, тогда как потенциальный триумф Маккаби оценивается в 4.50. На ничью ставят 3.40. Букмекер ожидает довольно результативного поединка: тотал больше 1.5 оценили в 1.30, тогда как тотал меньше 1.5 – только в 3.20.
William Hill оперирует похожими цифрами. Гостевая победа "горняков" – 1.80, виктория израильтян – 4.50. Коэффициент ничейного результата – 3.50. А вот фаворитом на выход в следующую стадию является команда Луиша Каштру – только 1.17 против 4.50 у Маккаби Тель-Авив.
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале ФУТБОЛ 2 и по подписке на сервисе OLL.TV. Начало матча - в 22:00.



Теги: футбол, прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх