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Динамо – Заря: прогноз на финал Кубка Украины 2020/21
13.05.2021 10:00
Сегодня в Тернополе пройдет финал Кубка Украины по футболу. В титульном матче за трофей поспорят киевское "Динамо" и луганская "Заря", сообщает Depo.ua.
Аналитики букмекеров считают "Динамо" фаворитом встречи. Ставки на победу киевлян можно разместить с коэффициентом 1.83. Таким образом, шансы киевского клуба победить в основное время, оцениваются в 54%.
Второй по вероятности исход – это ничья, которая котируется в 3.90. что равно 25% вероятности. Желающие поставить на победу "Зари" в формате основного времени матча, могут воспользоваться коэффициентом 4.04 – 20%.
В прямом эфире поединок покажут телеканалы UA:Перший и Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Теги: футбол, Кубок Украины, финал, ФК "Динамо" Киев, ФК "Заря"
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