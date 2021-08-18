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УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу

18.08.2021 10:00
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УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу

Исполняющим обязанности главного тренера Национальной сборной Украины по футболу назначен чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков. Об этом в ночь на среду, 18 августа, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.
"Александр Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", - говорится в сообщении.
По словам Павелко, Петраков - "всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны".



Теги: футбол, тренер, Сборная Украины
 
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