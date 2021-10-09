В Славянске стартовали международные соревнования по триатлону

09.10.2021 11:00

В Славянске проходят Четвертые международные соревнования по триатлону на призы чемпиона мира, мастера спорта Украины международного класса Виктора Земцева. Об этом сообщает Восточный Вариант.

Спортсмены из Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской областей, профессионалы и любители, должны преодолеть три дистанции.

Для профессионалов это 5 км бегом, 20 км на велосипеде и 2,5 км снова бегом. Для любителей эти дистанции меньше.

Всего в соревнованиях принимает участие около 170 человек. Мероприятие проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Управления физической культуры и спорта Донецкой ОГА, отделения Национального олимпийского комитета Украины в Донецкой области, Донецкой областной федерации триатлона и Славянской городской ВГА.