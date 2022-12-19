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Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (ВИДЕО)

19.12.2022 10:00
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Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (ВИДЕО)

На чемпионате мира по футболу сборная Аргентины победила в финале сборную Франции по послематчевым пенальти, сообщает LIGA.
Финальный матч начался в 17:00 и закончился в 19:56 по Киеву.
Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 3 – 3. Голы забили:
- Лионель Месси (Аргентина) на 23 минуте (с пенальти)
- Анхель Ди Мария (Аргентина) на 36 минуте  
- Килиан Мбаппе (Франция) на 80 минуте (с пенальти)
- Килиан Мбаппе (Франция) на 81 минуте
- Лионель Месси (Аргентина) на 108 минуте
- Килиан Мбаппе (Франция) на 118 минуте (с пенальти)
Послематчевые пенальти:
Аргентина – 4
Франция – 2.



Теги: Аргентина, Чемпионат мира по футболу, финал, победитель
 
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