Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (ВИДЕО)

19.12.2022 10:00

На чемпионате мира по футболу сборная Аргентины победила в финале сборную Франции по послематчевым пенальти, сообщает LIGA.

Финальный матч начался в 17:00 и закончился в 19:56 по Киеву.

Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 3 – 3. Голы забили:

- Лионель Месси (Аргентина) на 23 минуте (с пенальти)

- Анхель Ди Мария (Аргентина) на 36 минуте

- Килиан Мбаппе (Франция) на 80 минуте (с пенальти)

- Килиан Мбаппе (Франция) на 81 минуте

- Лионель Месси (Аргентина) на 108 минуте

- Килиан Мбаппе (Франция) на 118 минуте (с пенальти)

Послематчевые пенальти:

Аргентина – 4

Франция – 2.