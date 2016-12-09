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Архив - Наука и технологии

В США умер первый американский астронавт

09.12.2016 10:30
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В США умер первый американский астронавт

На 96-м году жизни скончался американский астронавт Джон Гленн, который первым в истории США совершил орбитальный полет, сообщает Апостроф.
Гленн умер в штате Огайо в медицинском центре города Коламбус, при последних минутах его жизни присутствовали близкие.
Отмечается, что астронавта похоронят в пригороде Вашингтона на Арлингтонском национальном кладбище, дата похорон станет известна позже.
Гленн не только первый американец, который совершил орбитальный полет в космосе (это было в 1962 году), но и старейший астронавт в истории космонавтики. Свой второй и последний полет в космос он осуществил в возрасте 77 лет в 1998 году.
С 1974 года по 1999 годы Джон Гленн был сенатором от штата Огайо, в 1981 году он претендовал на пост президента США от Демократической партии, но проиграл праймериз.



Теги: США, смерть, астронавт
 
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