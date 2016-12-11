NASA начало разработку звездолета по проекту Стивена Хокинга

11.12.2016 09:10

Ученые из NASA объединили свои усилия со Стивеном Хокингом для того, чтобы построить сверхновый космический корабль, способный развивать скорость, равную 1/5 скорости света. В случае успеха, звездолет, называемый «StarChip» смог бы достигнуть ближайшее к Земле созвездие Альфа Центавра за двадцать лет, сообщает сайт replyua.net.

Хокинг объявил о своем прорыве в научном проекте Starshot в апреле, над которым он работал с коллегами из Корейского института науки и техники. Ученые из NASA с радостью приняли предложение помочь Хокингу в развитии его проекта. Их совместная работа будет сосредоточена над тем, чтобы сделать корабль более долговечным в условиях космоса – возможно, он и смог бы долететь к созвездию Альфа Центавра через 20 лет, если бы к тому времени еще существовал. NASA предложило несколько вариантов развития проекта, которые были представлены на конференции в Сан-Франциско на этой неделе.