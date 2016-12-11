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Учёные определили вкус марсианской воды

11.12.2016 09:20
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Учёные определили вкус марсианской воды

Британским строфизаикам удалось установить, какой вкус имеет вода, которая находится на Марсе. Как они считают, вода имеет горький привкус и пахнет достаточно неприятно для человека, сообщает ИА "ВладТайм".
Несколько миллионов лет назад на Марсе, как полагают учёные, были не только реки и озёра, но и целые моря и океаны, полные воды. Такое заключение последовало после анализа информации, полученной от марсохода, который сейчас путешествует по планете.
В настоящее время он исследует крупный кратер Гейла. Как оказалось, там ранее было значительное количество водных ресурсов. Об этом, согласно поступившим с марсохода снимкам, свидетельствуют множество минеральных борозд, которые ясно видны на стенах этого углубления планеты. Учёные склонны связывать это с массовым испарением жидкости.
Кроме того, британские астрофизики смогли установить и состав воды, которая много миллионов лет назад присутствовала в том, что сейчас именуется огромным кратером.
По их мнению, в ней было просто огромное количество минеральных веществ, примерно в 20 раз больше, чем на планете Земля. В том числе там было много сульфатов натрия. Если это предположение верно, то марсианская вода в период своего существования была горькой и отвратительной на запах.



Теги: вода, Марс, вкус
 
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