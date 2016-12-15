В Греции раскопали древний мегаполис

15.12.2016 10:00

Исследователи из университета Гетеборга в Швеции провели уникальные раскопки на территории современной Греции и обнаружили подземный древний город, передает replyua.net.

В 50 километрах от Афин, в окрестностях небольшого города Кардица, археологи обнаружили следы древней цивилизации, и эксперты предполагают, что эта находка может изменить историю – они уверены, что у современных людей неправильное представление об античном мире. По словам археологов, до этого дня в окрестностях греческого города ни разу не проводились раскопки. Робин Ренлунд, один из участников археологической группы, рассказал, что у ученых нет данных о том, что в этом месте когда-либо работали археологи.

Историки ранее утверждали, что в этом районе Греции не могли располагаться крупные античные города, и, в основном, в этой местности находились только маленькие деревни. Находка показала, что речь идет о большом городе. Археологи уже завили, что раскопки только начались, и они располагают данными, которые указывают, что под землей скрыты разветвленные улицы, которые могут иметь протяженность в несколько километров.