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Архив - Наука и технологии

Украинские 3G-сети мешают работе Wi-Fi

21.12.2016 15:00
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Украинские 3G-сети мешают работе Wi-Fi

Быстрое развертывание 3G в Украине глушит сети Wi-Fi. Об этом сообщила Интернет ассоциация Украины, объединяющая многих интернет-провайдеров, в своем письме к регулятору, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
ИнАУ обратилась в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи с предложением создать рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в сфере пользования радиочастотным ресурсом в диапазоне 2,4 ГГц (где работают Wi-Fi-сети).
От участников рынка телекоммуникационных услуг ИнАУ стало известно, что после внедрения и развития в Украине 3G, интернет-провайдеры, которые установили базовые станции Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, не могут беспрепятственно оказывать услуги. Их сигнал заглушают передатчики 3G.



Теги: конфликт, Wi-Fi, 3G
 
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